Иван Зотько: "Хотим медали, стремимся в еврокубки"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
О столкновении на тренировке между Чогадзе и Балашовым:
"Никто ноги не убирает. Выкладываемся по максимуму и на тренировках. Это важно. Нет никакой расслабленности. Все друг друга держат в тонусе".
О лидерах нынешней команды:
"Димон Гришко как капитан в первую очередь. Также Сергей Политыло может завести, подсказать в раздевалке. Но все поддерживают, как единый коллектив. А Балашов? Да нет, ему только поговорить. В одесском стиле разве пошутить".
О задачах "Олимпика":
"Рады, что три матча подряд набираем очки, что наконец появился результат. Надо побеждать в воскресенье" Днепр-1 ", чтобы цепляться за 7-8 место. И в Лигу Европы попадать как-то. А дальше надо ставить задачу выигрывать медали чемпионата", - громко заявил Иван Зотько "Футбольному формату".
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