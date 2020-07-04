Иван Зотько: "Хотим медали, стремимся в еврокубки"

4 июля, 2020, 15:51

Защитник "Олимпика", известный по выступлениям за испанские "Валенсию" и "Эльче", дал эксклюзивное интервью "Футбольному формату"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

О столкновении на тренировке между Чогадзе и Балашовым:

"Никто ноги не убирает. Выкладываемся по максимуму и на тренировках. Это важно. Нет никакой расслабленности. Все друг друга держат в тонусе".

О лидерах нынешней команды:

"Димон Гришко как капитан в первую очередь. Также Сергей Политыло может завести, подсказать в раздевалке. Но все поддерживают, как единый коллектив. А Балашов? Да нет, ему только поговорить. В одесском стиле разве пошутить".

О задачах "Олимпика":

"Рады, что три матча подряд набираем очки, что наконец появился результат. Надо побеждать в воскресенье" Днепр-1 ", чтобы цепляться за 7-8 место. И в Лигу Европы попадать как-то. А дальше надо ставить задачу выигрывать медали чемпионата", - громко заявил Иван Зотько "Футбольному формату".

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