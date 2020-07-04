Вблизи Одессы девушку на матрасе унесло в море
4 июля, 2020, 08:14
На пляже села Григорьевка Лиманского района Одесской области 17-летняя девушка решила искупаться на надувном матрасе. Течением ее снесло в море
Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на местную агентство Украинская служба информации.
Матрас отнесло в сторону подходного канала порта Южный, где тогда встречали LPG-газовоз с буксирным сопровождением. Пост регулирования движения судов заметил девушку и направил информацию экипажа лоцманского катера "Комсомолец Гуцал".
Матросы катера спасли девушку. От медицинской помощи она отказалась, но испугалась сильно - как оказалось, плавать она практически не умеет.
Катер "Комсомолец Гуцал"
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