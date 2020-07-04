В январе-марте от коронавируса в Украине умерли 9 человек, - Госстат

4 июля, 2020, 20:18

Государственная служба статистики сообщила, что в январе-марте 2020 от коронавируса в Украине умерли 9 человек

Об этом информирует официальный сайт Госстата .

За три месяца в Украине умерли 149 064 человек. Из них только 9 украинцев умерли от COVID-19. Грипп и пневмония повлекли 1 974 смерти.

От инфекционных и паразитарных болезней умерли 2 032 человека, туберкулеза - 892, СПИДа - 860.

От новообразований за указанный период умерло 19 711 человек.

В ведомстве отметили, что 7 083 украинцев умерли по другим причинам, не связанным с болезнями: ДТП - 882, утопления - 220, пожары - 358, случайное отравление (кроме алкоголя) - 499, отравление спиртным - 657, самоубийства - 1 357 умышленные убийства - 365.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 4 июля 2020 года, в Украине диагностировали 914 новых случаев коронавирусной болезни. При этом выздоровели 597 человек, умерли - 15.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb