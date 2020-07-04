В столичном Парке Шевченко собрались на защиту подсудимых по делу Шеремета
Об этом сообщается на Telegram-канале сообщества Основа будущего, которое выступило соорганизатором сегодняшнего мероприятия, передает Еспресо.TV.
"Ложь продолжается 204-й день. У нас есть вопросы к власти: почему невиновные сидят, а убийцы на свободе?", - отмечают общественные активисты.
По словам оргкомитета акции, власть сама сделала дело публичным, поэтому народ "может делать выводы из открытых материалов".
"Как мы видим, доказательств причастности Антоненко, Кузьменко и Дугарь к убийству Шеремета у следствия недостаточно. Все это фабрикация. "Доказательства" МВД разбились через считанные часы после их публикации. Прокуроры делают ошибку на ошибке и не знают материалов дела. В суде один из прокуроров сказал, что не знает роста Антоненко, а это одно из первых доказательств его "причастности". И таких нюансов десятки, а людей, которые это видят - тысячи ", - отмечается в сообщении.
Сейчас идет концерт. Впоследствии колонна протестующих отправится в МВД, где они передадут свои требования.
Люди продолжают собираться.
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