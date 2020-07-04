 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Новой Зеландии женщина несколько дней не знала, что выиграла целое состояние в казино онлайн

В Новой Зеландии женщина несколько дней не знала, что выиграла целое состояние в казино онлайн

Она даже забыла, что приобретала лотерейный билет.

На правах рекламы.

Одно из самых больших отличий бумажных лотерей от казино онлайн – это то, что многие покупатели лотереек в итоге вообще не следят за результатами розыгрыша. 

Так и произошло с жительницей Новой Зеландии, которая лишь по счастливой случайности, спстя несколько дней, узнала, что стала обладательницей баснословного выигрыша в национальную лотерею. 

По сообщениям местных СМИ, новозеландка выиграла чуть более 10 миллионов новозеландских долларов, что по сегодняшнему курсу превышает сумму в 170 миллионов гривен! 

Женщина вспомнила о том, что приобретала лотерейный билет только спустя четыре дня после розыгрыша. Проверив номера-победители, она чуть не потеряла сознание от счастья, сообщают местные журналисты. 

Имя обладательницы более чем внушительного джек-пота не сообщаются из соображений безопасности, однако вездесущим газетчикам все же удалось пообщаться с победительницей.

По признанию женщины, она приобретала лотерейный билетик время от времени, и лишь в те минуты, когда не нуждалась в деньгах и чувствовала себя прекрасно и без выигрыша. Это позволяло ей не огорчаться в случае неудачи. 

Случайно зайдя в магазин, где продавались лотерейные билеты, спустя четыре дня, женщина узнала, что на нее свалилось невиданное богатство. 

Победительнице даже понадобилась помощь – она присела, едва не потеряв сознания. 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 июля, 2020 суббота

3 июля, 2020 пятница

больше новостей

4 июля, 2020 суббота

3 июля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать