В Новой Зеландии женщина несколько дней не знала, что выиграла целое состояние в казино онлайн
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Одно из самых больших отличий бумажных лотерей от казино онлайн – это то, что многие покупатели лотереек в итоге вообще не следят за результатами розыгрыша.
Так и произошло с жительницей Новой Зеландии, которая лишь по счастливой случайности, спстя несколько дней, узнала, что стала обладательницей баснословного выигрыша в национальную лотерею.
По сообщениям местных СМИ, новозеландка выиграла чуть более 10 миллионов новозеландских долларов, что по сегодняшнему курсу превышает сумму в 170 миллионов гривен!
Женщина вспомнила о том, что приобретала лотерейный билет только спустя четыре дня после розыгрыша. Проверив номера-победители, она чуть не потеряла сознание от счастья, сообщают местные журналисты.
Имя обладательницы более чем внушительного джек-пота не сообщаются из соображений безопасности, однако вездесущим газетчикам все же удалось пообщаться с победительницей.
По признанию женщины, она приобретала лотерейный билетик время от времени, и лишь в те минуты, когда не нуждалась в деньгах и чувствовала себя прекрасно и без выигрыша. Это позволяло ей не огорчаться в случае неудачи.
Случайно зайдя в магазин, где продавались лотерейные билеты, спустя четыре дня, женщина узнала, что на нее свалилось невиданное богатство.
Победительнице даже понадобилась помощь – она присела, едва не потеряв сознания.
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