В Новой Зеландии женщина несколько дней не знала, что выиграла целое состояние в казино онлайн

4 июля, 2020, 12:41

Она даже забыла, что приобретала лотерейный билет.

На правах рекламы.

Одно из самых больших отличий бумажных лотерей от казино онлайн – это то, что многие покупатели лотереек в итоге вообще не следят за результатами розыгрыша.

Так и произошло с жительницей Новой Зеландии, которая лишь по счастливой случайности, спстя несколько дней, узнала, что стала обладательницей баснословного выигрыша в национальную лотерею.

По сообщениям местных СМИ, новозеландка выиграла чуть более 10 миллионов новозеландских долларов, что по сегодняшнему курсу превышает сумму в 170 миллионов гривен!

Женщина вспомнила о том, что приобретала лотерейный билет только спустя четыре дня после розыгрыша. Проверив номера-победители, она чуть не потеряла сознание от счастья, сообщают местные журналисты.

Имя обладательницы более чем внушительного джек-пота не сообщаются из соображений безопасности, однако вездесущим газетчикам все же удалось пообщаться с победительницей.

По признанию женщины, она приобретала лотерейный билетик время от времени, и лишь в те минуты, когда не нуждалась в деньгах и чувствовала себя прекрасно и без выигрыша. Это позволяло ей не огорчаться в случае неудачи.

Случайно зайдя в магазин, где продавались лотерейные билеты, спустя четыре дня, женщина узнала, что на нее свалилось невиданное богатство.

Победительнице даже понадобилась помощь – она присела, едва не потеряв сознания.