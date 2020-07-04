В этот день родился генерал-хорунжий Армии УНР Владимир Сальский, который сбрасывал российский флаг с киевской Думы
Об этом со ссылкой на Ukrainian Military Honour рассказывает Еспресо.TV.
Сальский был участником украинизации русских частей Северного фронта (1917), начальником штаба украинских войск столицы 1918 года в боях с русскими частями Муравьева.
При Гетманщине - начальник штаба 1-й Сердюцкой дивизии, член Комиссии по организации военных школ и академий в Украине.
В армии УНР - начальник штаба коменданта Киева, начальник учебного отдела Главной Школьной управы Генерального штаба, с начала 1919 года - ее голова. С мая 1919 года - командующий Запорожской группы Армии УНР. С сентября 1919 года - командующий Армии УНР, с ноября 1919 - министр военных дел УНР, генерал-хорунжий. С сентября 1920 года - в отставке. В конце 1920-рока интернирован в польском лагере в Калише.
Впоследствии поселился в Варшаве.
Активный участник общественно-политической жизни украинской диаспоры, военный министр УНР в изгнании. Член Украинского Центрального Комитета в Варшаве, Высшего Военного Совета, Объединения воинов армии УНР, управы Украинской станицы.
Умер и похоронен в Варшаве.
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Однако в отечественную историю освободительной борьбы Сальский вошел и запомнился именно событиями в Киеве 31 августа 1919 г. когда объединенные украинские Армии Галицкая и УНР вошли в Киев одновременно с Вооруженными силами юга России Антона Деникина.
Вот как этот эпизод описан в исторической литературе:
"...В разгар подготовки к параду к Думе подъехал эскадрон белых казаков во главе с генералом Максимом Штекельбергом, державших в руках российский флаг. Эта белая делегация сопровождалась процессией православных священнослужителей и верующих с хоругвями. Белый генерал предложил участие в параде своего подразделения, на что генерал Кравс, отсалютовав, любезно согласился. Согласился Кравс и на то, чтобы над Думой был поставлен не только украинский, но и российский флаг. Казалось, что союз двух армий возможен и необходим.
В момент, когда над Думой стал развеваться российский триколор, на Крещатик выехал генерал Сальский во главе колонны запорожцев (Кравс позволил Сальскому марш своей части по Крещатику и назначил его комендантом Киева). Увидев российский флаг, Сальский (кстати, бывший полковник царской русской разведки) приказал запорожцам немедленно его снять. Флаг был сорван с башни Думы и брошен к ногам сидящего на коне Сальского. Конь Сальского начал топтать флаг.
Через секунду все меняется.
К Сальскому подъехал всадник - белогвардеец - и попытался зарубить его, но сам был зарублен подоспевшим на помощь своему командиру запорожцем".
- В честь генерал-хорунжего Владимира Сальского в столице названа одна из улиц на Сырце. Ранее она носила имя Григория Котовского.
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