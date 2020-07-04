В центре Киева произошла массовая драка со стрельбой, есть раненые
Об этом сообщает полиция Киева.
4 июля утром в полицию поступило сообщение о том, что на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной идет драка и слышны выстрелы. По указанному адресу в течение первых нескольких минут прибыли 7 экипажей патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции.
Предварительно установлено, что между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов. В результате инцидента один из участников получил касательное ранение ноги, врачи оказали ему помощь на месте происшествия. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Печерское управление полиции доставили 10 человек. На месте происшествия эксперты изъяли стартовый пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.
Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
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