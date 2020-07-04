УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после поражения "Динамо" от "Шахтера"
4 июля, 2020, 22:51
Из-за поражения от "Шахтера" в 29-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" ухудшило свои позиции в борьбе за серебряные медали
Об этом сообщает Еспресо.TV .
4 июля в Киеве "Динамо" уступило "Шахтеру", который досрочно гарантировал себе чемпионство, со счетом 2:3.
Команда Луиша Каштру набрала 75 очков. У киевляне 55 пунктов, они идут вторыми. "Заря" с 53 баллами третья, "Десна" с 52 очками - четвертая. Луганчане и черниговцы имеют по матчу в запасе.
5 июля "Десна" будет принимать "Колос", а "Заря" - "Александрию".
- Напомним, 4 июля в 29-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" проиграло в Киеве "Шахтеру".
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