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Espreso.tvСпортУПЛ: Как выглядит турнирная таблица после поражения "Динамо" от "Шахтера"

УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после поражения "Динамо" от "Шахтера"


фото: shakhtar.com
Из-за поражения от "Шахтера" в 29-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" ухудшило свои позиции в борьбе за серебряные медали

Об этом сообщает Еспресо.TV .

4 июля в Киеве "Динамо" уступило "Шахтеру", который досрочно гарантировал себе чемпионство, со счетом 2:3.

Команда Луиша Каштру набрала 75 очков. У киевляне 55 пунктов, они идут вторыми. "Заря" с 53 баллами третья, "Десна" с 52 очками - четвертая. Луганчане и черниговцы имеют по матчу в запасе.

5 июля "Десна" будет принимать "Колос", а "Заря" - "Александрию".

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