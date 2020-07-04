Трамп обратился к американцам по случаю Дня независимости

4 июля, 2020, 22:30

Глава Белого дома Дональд Трамп обратился с посланием по случаю 244-й годовщины принятия Декларации независимости США

Об этом сообщает Голос Америки.

4 июля Белый дом распространил послание президента Дональда Трампа по случаю 244-й годовщины принятия Декларации независимости США.

В этот день, в 1776-м году, в Филадельфии, как отмечается в послании, Второй континентальный конгресс принял Декларацию независимости Соединенных Штатов. Делая этот исторический шаг, Конгресс провозгласил, что британские колонии на североамериканском континенте имеют право стать "свободными и независимыми".

"Стойкая приверженность идеалам свободы и справедливости, которые стали определять наш американский дух, следует из основ нашей страны. Заявляя, что наши права на "жизнь, свободу и стремление к счастью" должны быть гарантированы для потомков и "среди людей учреждаются правительства, получающие свои справедливые полномочия с согласия управляемых". Наши отцы-основатели начали американский эксперимент, который поддерживал свободу и демократию в борьбе против тирании и монархии", - говорится в президентском послании.

Через двести сорок четыре года, подчеркивается в документе, принципы, заложенные в Декларации независимости, продолжают "направлять нашу страну вперед и сохранять ее статус маяка свободы, процветания и возможностей для всех".

В последние месяцы американский народ, несомненно, пережил немало испытаний, говорится в послании, однако даже перед лицом бедствий американцы сохранили силу духа и оказались достойны подвигов своих предков, создавших нашу большую свободную страну.

"Первая леди и я желаем каждому американцу счастливого и благословенного 4 июля и с гордостью присоединяемся к вам в праздновании Дня рождения нашей великой страны. Пусть Господь благословит Соединенные Штаты Америки!" - закончил послание президент Трамп.

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