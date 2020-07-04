Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ослабнет жара

4 июля, 2020, 17:07

Ослабление жары на юге и востоке Украины ожидается 8-9 июля

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко в facebook.

По ее словам, в Киеве воскресенье, 5 июля, может быть облачным и с локальными дождями, температура составит +28...+29 градусов.

"В понедельник-вторник жара снова возьмется за киевлян, днем +30...+32 градуса. На Ивана, 7-го июля, в Киеве хорошо линет! Но днем.Так что все любители ночных прыжков через костер, бросания венков и других видов купальских полуночных романтических соревнований смогут делать это в сухую даже звездную погоду. И уже 8 июля температура воздуха опустится по градусной горке в Киеве до +23...+25 градусов!" - написала Наталья Диденко.

Она добавила, что воскресенье в Украине будет жарким и дальше на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей, +30...+35, местами +36...+39 градусов. На Западе и Севере ожидается +25...+30 градусов, в Карпатах местами +12...+19 градусов.

В общем завтра будет преобладать сухая погода, лишь в Черновицкой, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях пройдут отдельные грозовые дожди.

Ослабление жары на юге Украины ожидается 8 июля, на востоке - с 9-го июля.

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