Суд отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину российскому рэперу Элджею

4 июля, 2020, 13:47

Окружной административный суд Киева отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину на три года российскому рэперу Элджею (настоящее имя и фамилия Алексей Узенюк), так как видео его выступления в оккупированном Крыму удалено с YouTube

Решение было принято 25 июня 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на Крым.Реалии.

В решении суда указано, что Элджей подал иск о решении СБУ и требовал отменить запрет, введенный после жалобы бывшего нардепа Владимира Парасюка, который требовал запретить рэпперу въезжать в Украину из-за выступления в Коктебеле в оккупированном Россией Крыму. Доказательством этого было видео на YouTube.

Кроме того, по версии СБУ, в октябре 2018 Элджей и другие лица в интервью изданию "РИА Новости Новосибирск" отметили, что считают АР Крым российской территорией, в которую Россия исторически много вложила: "Поэтому с точки зрения геополитических интересов Крым должен оставаться русским ".

"Также в указанном интервью эти лица высказывают собственное мнение о том, что Россия действовала в соответствии с законными правами жителей АР Крым", - сообщил суд, ссылаясь на материалы СБУ.

Сообщается, что суд Киева пришел к выводу, что видео, на котором Элджей якобы выступает в оккупированном Крыму, пока удалено из сети.

"Суд отмечает, что вывод ответчика (СБУ - ред.) о том, что истец (Элджей. - Ред.) Незаконно посещал оккупированную территорию АР Крым, является необоснованным и безосновательным, что, со своей стороны, указывает на то, что решение, которое обжалуется, было принято ответчиком на основании недостоверных и не подкрепленных соответствующими, допустимыми доказательствами сведений, полученных из социальной сети "Ютуб" без проведения процедуры верификации владельцев аккаунтов пользователей этой социальной сети, предусмотренной действующим национальным процессуальным законом ", - говорится в тексте решения суда.

В суде пришли к выводу, что СБУ не было предоставлено никаких доказательств установления по Элджею оснований для запрета въезда в Украину. Кроме того, суд взыскал 1536 гривен бюджетных средств СБУ в пользу рэпера.

Сообщается, что решение суда может быть обжаловано. Комментариев СБУ по поводу решения суда нет.