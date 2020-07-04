"Это прямо противоречит Конституции". Княжицкий объяснил, что не так с законом о поступающих из ОРДЛО

4 июля, 2020, 10:46

Партия "Европейская солидарность" имела целый ряд веских причин, чтобы в пятницу, 3 июля 2020 года, не голосовать за недоработанный президентский законопроект №3734 о вступлении абитуриентов из оккупированных территорий в высшие учебные заведения Украины без внешнего независимого оценивания

Об этом у себя на фейсбуке пишет народный депутат от "ЕС" Николай Княжицкий, передает Еспресо.TV.

"Вчера в Верховной Раде возник конфликт из-за закона, который якобы поможет, якобы детям из оккупированных территорий вступать в украинские вузы без ВНО. Почему я пишу "якобы"? Потому что это "не точно". "Европейская солидарность" готова была поддержать проект в первом чтении, но требовала доработки ко второму, как этого требует закон. Но другие фракции, в частности представитель "Слуги народа" обвинили "ЕС" в том, что мы не хотим "защищать бедных детей". Это ложь. Мы считали и считаем, что государство должно на самом деле заботиться о украинцах на оккупированных территориях, как и о семьях воинов АТО и русско-украинской войны. Этот закон к такой заботе не имеет никакого отношения. Мало того, что вступительная кампания завершается, квот нет, финансирование на закон не предусмотрено, а слуги его бегом принимают не для "детей", а чтобы пиарно оттенить собственное жадное желание подольше легализировать казино и азартные игры, в законе еще множество преступных глупостей! ", - пояснил политик.

По его словам, отказавшись от поддержки законопроекта №3734, внесенного президентом Владимиром Зеленским как неотложный, "Европейская солидарность" отталкивалась от следующего:

"1. Законопроект предусматривает право каждого жителя оккупированных ОРДЛО вступить в украинские ВУЗы не сдавая ВНО, но при наличии "документа о полном общем среднем образовании". Но при этом в законопроекте не определено, что это должен быть за документ, и что делать с аттестатами, выданным террористическими организациями типа "ДНР"? Они являются этими документами?

Готова ли Украина признать официальными документами те, что выданы террористами?

Что должен делать работник приемной комиссии ВУЗа из Киева, Черкасс или Ивано-Франковска, когда в пакете документов обнаруживает такой документ?

Верховная Рада должна сама решить этот вопрос, подготовив качественный закон. Но вместо этого, такой политический вопрос парламент снял с себя на уровень приемных комиссий, которые вообще не должны заниматься политикой.

2. Законопроект открывает коррупционные риски. Ведь ВНО - это эффективное средство борьбы против коррупции при приеме в вузы. И отмена ВНО для поступления во все ВУЗы - это умножение коррупции.

В принятом законе отмечается, что такая поблажка устанавливается для лиц, "местом жительства которых является временно оккупированная территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Как определяется место жительства в Луганске? Справкой "ЛНР"? Или другой справкой? Почему бы этот вопрос не решить в законе?

Сегодня не сложно сделать любую справку: подделать, купить, получить "по знакомству". И открыв такую щель для всех, мы фактически распространяем коррупцию при поступлении в вузы, которая была в значительной степени преодолена еще при прошлой власти.

3. Установление квот для поступления во все вузы для всех людей.

На данный момент государство устанавливает квоты для поступления людей из АРК в аккредитованные вузы. Таких по всей Украине было 36, и они формировались прежде всего за счет учебных заведений, которые были эвакуированы из оккупации. Для них устанавливались квоты на прием людей из Крыма без ВНО по конкурсу.

Сейчас речь идет об установлении общей квоты, но как, для кого и по каким критериям она устанавливается, пока неясно. Исходя из текста части третьей статьи 44 закона во вчерашней редакции, квота устанавливается именно для количества людей из оккупированных территорий, которые могут вступить в украинские вузы. Это прямо противоречит Конституции, по которой не могут устанавливаться ограничения по формальному месту жительства. И закон не о детях. 40-летние выпускники ПТУ, которые постреливали в "укропов" тоже получают эти льготы".

По словам Княжицкого, все это можно было бы решить при подготовке ко второму чтению.

"Но турбо-режим, как мы видим, способен или тиражировать коррупцию, или принимать просто безграмотные законы, которые не работают. Так же как и этот закон не будет работать из-за кучи проблем, связанных с банально низким качеством законов, которые готовятся большинством и офисом президента. Рассказы о том, что такой закон был раньше, только увеличили количество вузов - ложь. Его кардинально изменили ", - отметил нардеп.

Также Николай Княжицкий обратился к коллегам из демократических проукраинских фракций.

"Друзья! Не оправдывайте собственные ошибки политической целесообразностью, любовью к детям и плачем над тяжелой жизнью на оккупированных территориях. Работайте просто профессионально и в соответствии с регламентом и солидаризуйтесяся с единомышленниками, а не с властью. Потому что борьба за европейскую Украину важнее чем борьба за избирателя ", - заявил народный депутат.

Справка

Законопроект Зеленского №3734 о вступлении в высшие учебные заведения Украины абитуриентов из ОРДЛО без учета ВНО 310 нардепов.

По фракциям: "Слуга народа" - 226 "за" из 248,

ОПЗЖ - 22 из 44,

"Европейская солидарность" - 0 из 27

"Батькивщина" - 15 из 24

"За будущее" - 12 из 24

"Доверие" - 10 из 20

"Голос" - 17 из 19 ",

внефракционные - 8 из 17.

Принятие закона сопровождалось потасовкой и скоплением у парламентской трибуны.

Спикер Дмитрий Разумков при этом обращался в сессионный зал на русском языке.

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