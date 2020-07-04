"Дети должны пойти в школу", - и.о. министра образования Шкарлет о 1 сентября

4 июля, 2020, 14:30

Новый и.о. министр образования и науки Украины считает, что неправильно начинать обучение первоклассников исключительно в дистанционном режиме

Об этом он рассказал LB.ua, передает Еспресо.TV.

"Я не представляю себе, каким образом дети могут пойти дистанционно в первый класс. Возможно, если ситуация будет обостряться, то будет снова дистанционный режим. Но первоклассники должны почувствовать всю социализацию в школе", - отметил чиновник.

Сейчас, по его словам, Минобразования "разрабатывает запасные варианты".

"Возможно, смешанная форма посещения школы - частично оффлайн, частично онлайн. Возможно, будут дети по сменам ходить. Нужно разработать материалы не только безопасности санитарных условий, но и условий обучения для того, чтобы дети получали социализацию", - подчеркнул Шкарлет.

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Такой же точки зрения, добавил он, придерживаются и родители.

"Я общался это время с огромным количеством родителей, которые настойчиво обращают внимание на то, что дистанционное образование - это не совсем образование. Если в семье один монитор и три ребенка, у которых одновременно уроки, то как быть? Кроме того, дети, если это младшая школа, нуждаются в уходе. А родителям нужно работать. Конечно, родители должны сидеть с ребенком, но им надо еще зарабатывать на жизнь. Это огромная социальная проблема. если у нас будет только дистанционное обучение - будет социальное сиротство... Дети должны пойти в школу", - подытожил Шкарлет.

Напомним, Шкарлет категорически отрицает, что 10 лет назад поддерживал Партию регионов.

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