"Дети должны пойти в школу", - и.о. министра образования Шкарлет о 1 сентября
Об этом он рассказал LB.ua, передает Еспресо.TV.
"Я не представляю себе, каким образом дети могут пойти дистанционно в первый класс. Возможно, если ситуация будет обостряться, то будет снова дистанционный режим. Но первоклассники должны почувствовать всю социализацию в школе", - отметил чиновник.
Сейчас, по его словам, Минобразования "разрабатывает запасные варианты".
"Возможно, смешанная форма посещения школы - частично оффлайн, частично онлайн. Возможно, будут дети по сменам ходить. Нужно разработать материалы не только безопасности санитарных условий, но и условий обучения для того, чтобы дети получали социализацию", - подчеркнул Шкарлет.
Читайте также: 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
Такой же точки зрения, добавил он, придерживаются и родители.
"Я общался это время с огромным количеством родителей, которые настойчиво обращают внимание на то, что дистанционное образование - это не совсем образование. Если в семье один монитор и три ребенка, у которых одновременно уроки, то как быть? Кроме того, дети, если это младшая школа, нуждаются в уходе. А родителям нужно работать. Конечно, родители должны сидеть с ребенком, но им надо еще зарабатывать на жизнь. Это огромная социальная проблема. если у нас будет только дистанционное обучение - будет социальное сиротство... Дети должны пойти в школу", - подытожил Шкарлет.
Напомним, Шкарлет категорически отрицает, что 10 лет назад поддерживал Партию регионов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
-
28 июня, 2020 Родной, независим и государственный! Язык и Конституция
Читайте также
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари