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Espreso.tvОбществоПортников: Зеленский вместо того, чтобы доверить спасение экономики профессионалам, решил включить печатный станок

Портников: Зеленский вместо того, чтобы доверить спасение экономики профессионалам, решил включить печатный станок

Виталий Портников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вместо того, чтобы доверить спасение экономики профессионалам, решил включить печатный станок

Об этом Портников заявил в эфире программы "Субботний политклуб" на Еспресо.TV .

По его словам, сейчас в Украине существует два пути выхода из сложной экономической ситуации.

Первый - просто сказать правду, что не хватает денег, чтобы государство выполняло свои обязательства.

"Это не совсем связано с карантином и эпидемией коронавируса, как может говорить власть. Не хватает денег после избрания Владимира Зеленского президентом Украины и формирования его первого правительства. Мы каждый месяц фиксировали - столько не хватает в бюджете. Нужно проводить секвестр, новый бюджет тоже нужно будет урезать. Затем действительно началась эпидемия. Что это значит? В определенный момент в бюджете не будет денег для выплаты зарплаты и пенсий", - сказал Портников.

Он отметил, что из этой ситуации есть простой выход - замена непрофессионалов профессионалами.

"Это реальный путь к стабилизации ситуации в стране. Президент должен перестать вмешиваться в экономическую и финансовую политику страны, заниматься своими непосредственными обязанностями - верховного главнокомандующего, гаранта Конституции, и тому подобное. Парламент должен сформировать профессиональное коалиционное правительство, где должны быть люди, способные вытянуть страну из финансовой пропасти, как это было в 2014 году, когда страну вытаскивало из пропасти правительство Арсения Яценюка", - подчеркнул Портников.

Однако, по его убеждению, Зеленский выбрал более простой путь - включить печатный станок.

"Есть другой путь - более простой, который, я так понимаю, привлекает Владимира Зеленского - и всех тех, кто за ним стоит. Это печатать деньги, превратить гривню в бумагу. Зеленского убеждают, что это даст возможность запустить экономику, ведь все страны так делают. США, Евросоюз, которые запускают деньги в экономику. Но если напечатать гривни, то, что стоило вчера 30 гривен, будет послезавтра стоить 150, в том и разница между гривней и долларом. Можно напечатать любое количество гривен, но только то, что у нас стоило $30 будет стоить $30. Только оно будет не 100 гривен, а 1000. И человек, который будет получать зарплату в этой резаной бумаге, не выиграет, а проиграет, потому что цены могут повышаться более стремительно, чем государство будет печатать эту бумагу", - предостерег Портников.

Он добавил, что отставка Якова Смолия и произошла потому, что НБУ сопротивлялся второму пути.

"Национальный банк противился этому второму пути, так как этот путь - это крах экономики, инфляция, крах национальной валюты, увеличение цен, невозможность ничего просчитать. Это путь в пропасть и для обычных людей, которые живут на пенсии и бюджетные зарплаты, так и для бизнеса", - констатировал Портников.

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