Портников: Зеленский вместо того, чтобы доверить спасение экономики профессионалам, решил включить печатный станок

4 июля, 2020, 19:51

Об этом Портников заявил в эфире программы "Субботний политклуб" на Еспресо.TV .

По его словам, сейчас в Украине существует два пути выхода из сложной экономической ситуации.

Первый - просто сказать правду, что не хватает денег, чтобы государство выполняло свои обязательства.

"Это не совсем связано с карантином и эпидемией коронавируса, как может говорить власть. Не хватает денег после избрания Владимира Зеленского президентом Украины и формирования его первого правительства. Мы каждый месяц фиксировали - столько не хватает в бюджете. Нужно проводить секвестр, новый бюджет тоже нужно будет урезать. Затем действительно началась эпидемия. Что это значит? В определенный момент в бюджете не будет денег для выплаты зарплаты и пенсий", - сказал Портников.

Он отметил, что из этой ситуации есть простой выход - замена непрофессионалов профессионалами.

"Это реальный путь к стабилизации ситуации в стране. Президент должен перестать вмешиваться в экономическую и финансовую политику страны, заниматься своими непосредственными обязанностями - верховного главнокомандующего, гаранта Конституции, и тому подобное. Парламент должен сформировать профессиональное коалиционное правительство, где должны быть люди, способные вытянуть страну из финансовой пропасти, как это было в 2014 году, когда страну вытаскивало из пропасти правительство Арсения Яценюка", - подчеркнул Портников.

Однако, по его убеждению, Зеленский выбрал более простой путь - включить печатный станок.

"Есть другой путь - более простой, который, я так понимаю, привлекает Владимира Зеленского - и всех тех, кто за ним стоит. Это печатать деньги, превратить гривню в бумагу. Зеленского убеждают, что это даст возможность запустить экономику, ведь все страны так делают. США, Евросоюз, которые запускают деньги в экономику. Но если напечатать гривни, то, что стоило вчера 30 гривен, будет послезавтра стоить 150, в том и разница между гривней и долларом. Можно напечатать любое количество гривен, но только то, что у нас стоило $30 будет стоить $30. Только оно будет не 100 гривен, а 1000. И человек, который будет получать зарплату в этой резаной бумаге, не выиграет, а проиграет, потому что цены могут повышаться более стремительно, чем государство будет печатать эту бумагу", - предостерег Портников.

Он добавил, что отставка Якова Смолия и произошла потому, что НБУ сопротивлялся второму пути.

"Национальный банк противился этому второму пути, так как этот путь - это крах экономики, инфляция, крах национальной валюты, увеличение цен, невозможность ничего просчитать. Это путь в пропасть и для обычных людей, которые живут на пенсии и бюджетные зарплаты, так и для бизнеса", - констатировал Портников.

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