От COVID-19 умер председатель Всеукраинского совета церквей
Об этом сообщает "Слово о слове" .
Старший епископ Украинской Евангельской Церкви, председательствующий Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, Василий Райчинец умер в Ужгородской больнице в субботу, 4 июля.
"Сегодня Господь призвал в вечность Василия Федоровича Райчинца, старшего епископа УЕЦ, председательствующего Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Выражаем искренние соболезнования родным и церкви, которой Василий Федорович посвятил большую часть своей жизни", - говорится в сообщении.
Редактор газеты, пастор Анатолий Якобчук подчеркнул, что причина смерти - подтвержденное заболевание коронавирусом.
Василий Райчинец родился 19 октября 1952 года в селе Поляна, Свалявского района Закарпатской области, в многодетной семье проповедника. Получил богословское образование, параллельно получив музыкальное образование.
В 1987 году Василий Федорович был избран церковью ХЕВ в селе Поляна на пасторское служение, а в 1990 году стал заместителем старшего пресвитера Союза. В 1995 году на очередном Съезде Союза ВЦХЕВ Василия Федоровича Райчинца был избран старшим епископом Союза.
Также с 2010 года Василий Райчинец был президентом Международной Ассамблеи Христиан Веры Евангельской.
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