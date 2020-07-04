Новый и.о. министра образования Шкарлет отрицает, что 10 лет назад поддерживал Партию регионов

4 июля, 2020, 12:42

Назначенный и.о. министра образования ректор Черниговского национального технического университета Сергей Шкарлет сообщил, что не давал размещенное в открытом доступе интервью со словами поддержки в адрес Партии регионов

Об этом он заявил в опубликованном 4 июля 2020 года разговоре с LB.ua, передает Еспресо.TV.

"Для меня это очень странное интервью. Поверьте, я этого интервью реально не читал. И точно такого не мог сказать. Там написано, что я сказал, что я поддерживаю Партию регионов еще с 2004 года. Но в 2004 -в году я работал только один год в должности ректора частного университета. Мне надо было форматировать учебный процесс, искать помещение, искать преподавателей. В 2007-2009 году я очень плодотворно сотрудничал с Николаем Томенко по целому ряду проектов. Скажите мне, какая стыковка может быть с Партией регионов? ", - сказал Шкарлет.

На уточняющий вопрос журналистов "То есть вы утверждаете, не говорили, что разделяете взгляды Партии регионов?" чиновник ответил:

"Я такой фразы не говорил".

Когда же у него спросили: "А вы дали это интервью?", Шкарлет отметил:

"Я не давал это интервью. Возможно, там есть вопросы, которые мне задавали, но этот абзац я вообще не помню".

При этом он не стал отрицать, что был депутатом Черниговского областного совета от ПР. По его словам, от такого предложения отказаться было невозможно.

Интервью, сам факт которого отрицает пока и.о. министра образования, до сих пор в открытом доступе .

Публикация датирована 17 октября 2010. Там есть следующие слова:

"Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Не изменил своих убеждений даже тогда, когда пришлось испытать на себе определенное давление тогдашней правящей партии, которая настойчиво предлагала получить ее партбилет. Я полностью разделяю взгляды и принципы Партии регионов. Уверен, вместе с Президентом мы выстроим прочную вертикаль власти, которая будет заниматься делом и достигнет значительных результатов. Мы построим новую Черниговщину! ".

Кроме того, в разговоре с LB.ua Шкарлет возразил, что имел какие-то неформальные отношения с главой Минобразования при Януковиче Дмитрием Табачником и его заместителем Сулимой.

"Я по работе работал с ними. Я работал со всеми министрами, начиная от Згуровского ... Не было никаких тесных отношений", - подчеркнул и.о. министра.

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