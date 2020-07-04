На въезде в Киев со стороны Житомира столкнулись фуры. Есть погибший
4 июля, 2020, 07:18
Утром субботы, 4 июля 2020 года, при подъезде к Киеву произошло столкновение грузовиков на Житомирской автодороге
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.
Водитель фуры Iveco "догнал" грузовик DAF, который перед этим стал на красный свет. Как рассказал водитель последней, он почти стал перед светофором как почувствовал мощный удар в свой тягач.
Выйдя, он был потрясен увиденным и начал вызывать спасателей и скорую помощь.
Медики скорой, когда прибыли, лишь констатировали смерть.
Спасателям пришлось вырезать зажатое в результате столкновения тело погибшего водителя Iveco
На месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
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