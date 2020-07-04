На территории Института ядерных исследований задержали неизвестного

4 июля, 2020, 13:34

В субботу, 4 июля 2020 года, неизвестный мужчина незаконно проник на территорию Института ядерных исследований НАН Украины. Его задержали

Об этом со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии сообщает Еспресо.TV .

"Выполняя служебные обязанности по охране территории Института ядерных исследований НАН Украины, пеший патруль нацгвардейцев в составе прапорщика Вячеслава Гудзя и старшего солдата Евгения Юрченко обнаружил неизвестное лицо, которое несанкционированно попало на территорию учреждения с целью осуществления поисковых работ с помощью металлоискателя", - говорится в сообщении.

Нарушителя задержали и передали правоохранителям.

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