На территории Института ядерных исследований задержали неизвестного
4 июля, 2020, 13:34
В субботу, 4 июля 2020 года, неизвестный мужчина незаконно проник на территорию Института ядерных исследований НАН Украины. Его задержали
Об этом со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии сообщает Еспресо.TV .
"Выполняя служебные обязанности по охране территории Института ядерных исследований НАН Украины, пеший патруль нацгвардейцев в составе прапорщика Вячеслава Гудзя и старшего солдата Евгения Юрченко обнаружил неизвестное лицо, которое несанкционированно попало на территорию учреждения с целью осуществления поисковых работ с помощью металлоискателя", - говорится в сообщении.
Нарушителя задержали и передали правоохранителям.
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