Министр охраны окружающей среды объяснил, как правильно утилизировать маски и перчатки

4 июля, 2020, 19:09

Министр охраны окружающей среды Роман Абрамовский заявил, что использованные медицинские маски и перчатки необходимо выдерживать в домашних условиях, перед тем как выбросить, трое суток

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

По его словам, такие отходы надо складывать в пакет, плотно его завязывать и выдерживать в домашних условиях не менее 72 часов.

Если маску и перчатки носил инфицированный человек, находящийся дома на самоизоляции, то для уверенности, что вирус не распространится, необходимо добавить еще два пакета и плотно завязать, держать также 72 часа, а после этого их можно выбросить в общий контейнер для мусора .

"Это европейский опыт, который себя зарекомендовал. Например, аналогичные рекомендации действуют в Великобритании: необходимо плотно завязать использованные маску и перчатки в пакет, потом еще в один маркированный пакет и в любом месте выдержать не менее 72 часов", - рассказал министр.

Абрамовский добавил, что для сохранения окружающей среды лучше использовать многоразовые защитные маски.

"Отходы, которые формируются в медицинских учреждениях, попадают на утилизацию исключительно в лицензированные перерабатывающие предприятия, что четко контролирует министерство. Такие отходы утилизируются по определенной программе и не представляют после этого угрозы для граждан", - рассказал Абрамовский.

2 июля стало известно, что правительство предусматривает штрафы за отсутствие защитной маски в общественных местах для граждан в 170-255 грн, а для владельцев заведений, в которых нарушают правила карантина, - 3400-5100 грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb