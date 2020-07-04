Киев и 7 областей не готовы к ослаблению карантина

4 июля, 2020, 19:32

Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская и Черниговская области не готовы к ослаблению карантина

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

В Киеве динамика роста заболеваемости составляет 10,01% при разрешенном пороге <10%.

В Донецкой области в "красной зоне" сразу три показателя - охват тестированием 16,15 при минимально необходимых >24 на 100 000, выявление новых случаев 11,39%, тогда как должно быть <11%, а также динамика - 376,89% .

В Закарпатской области слишком высокая заполняемость коек в больницах, работающих с больными коронавирусной болезнью - 63,55%, тогда как целевой показатель составляет <50%, выявления новых случаев - 18,73% и динамика - 28,41%.

В Ивано-Франковской области превышены два целевых показателя - выявление новых случаев - 12,97% и динамика 28,41%.

Во Львовской и Ривненской области превышен показатель обнаружения. 11,63% и 17,75% соответственно. А в Черниговской низкий охват тестированием - 14,07.

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