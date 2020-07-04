Двух экс-чиновников Апелляционного суда Киевской области подозревают в махинациях на миллион

4 июля, 2020, 08:49

Бывшим чиновникам расформированного Апелляционного суда столичного региона сообщено о подозрении в растрате более миллиона гривен

Об этом со ссылкой на прокуратуру Киевской передает Еспресо.TV.

"При процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении бывшему руководителю аппарата и бывшему начальнику отдела планирования, финансирования и отчетности Апелляционного суда Киевской области по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в крупном размере (ч. Ч. 4 , 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как установлено досудебным расследованием, в течение 2016 года эти лица выдали неправомерные приказы о премировании работников суда, на основании которых последним незаконно выплачены премии в размере 1 077 600 грн.

Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в ходе реформирования судебной системы этот суд прекратил работу.

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