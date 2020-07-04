Дмитрий Литвин: "Моя мотивация - выиграть хотя бы чемпионат Украины"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Я пришел, когда команду возглавлял Висенте Гомес. Думаю, что он заложил фундамент этой команды. Понимание игры, стиль. И этого почерка мы стараемся придерживаться. В этом сила команды, а также в сочетании молодости и опыта. У нас есть много игроков, выступавших в топклубах "
Экс-игрок португальского "Авеш" о собственных амбициях
"Хочу играть, набираться опыта. Вернуться в Европу, в хороший чемпионат. Хочется в топлигу. Как и каждому молодому футболисту. Лично мне хочется выиграть какой-нибудь чемпионат. Даже наш. Или в Европе, конечно. Завоевать золотые медали, чего-то достичь в футболе" , - признался Дмитрий Литвин в интервью "Футбольному формату".
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