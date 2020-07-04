Больницы Львова с больными COVID-19 заполнены лишь на 23,9%
Об этом Еспресо.TV сообщила руководитель городской комиссии ТЭБ и ЧС Галина Сличная.
Для борьбы с коронавирусной инфекцией во Львове выделено пять медицинских учреждений. Утром, 4 июля 2020 года, пациентов лечат в трех из них. В первой городской клинической больнице находится 76 пациентов, в восьмой - 70, а в больнице скорой медицинской помощи - 74 больных.
"Процент наполненности больниц нужно высчитывать от общего количества мест. Первая городская больница может принять 170 пациентов, восьмая - 250, больница скорой помощи - 300, и еще 200 мест в пятой и четвертой больницах. Цифра 95%, которую вчера объявил начальник управления здравоохранения Львовского горсовета Владимир Зуб, - не совсем правильна. Он имел в виду количество мест в больницах, которые были выделены в первую очередь. Но мы имеем еще резерв, который до сих пор не привлекали", - отметила Сличная.
По ее словам, сейчас нет необходимости внедрять дополнительные меры по лечению или привлечению новых медицинских учреждений для лечения больных COVID-19.
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Отметим, по состоянию на сегодняшнее утро на Львовщине подтверждено 6059 случаев инфицирования коронавирусом, из них 159 летальных. На протяжении прошедших суток выявлено 177 новых случаев COVИD-19 (опять самый большой показатель в Украине). Это результат только 18,1% обследований (лабораторные центры провели 980 ПЦР-тестов). В холодильнике своей очереди еще ждут 500 проб. Об этом сообщили в городском штабе по противодействию коронавирусу.
Всего в стационарах Львовщины с коронавирусом или подозрением на него и с клиническими показателями до госпитализации находится 968 больных.
Больше всего - в областной инфекционной больнице - 167. У 104 из них подтверждено COVID -19, среди них 28 медицинских работников. На аппарате ИВЛ двое пациентов в очень тяжелом состоянии с осложнениями основного заболевания и сопутствующими болезнями, сообщил заместитель директора этой больницы Игорь Берник.
Еще 170 пациентов на Львовщине лечат в Центре легочного здоровья, 151 - в госпитале ветеранов войны и репрессированных, остальные - в городских и районных медучреждениях. 70 человек - в отделениях реанимации, 19 - на ИВЛ.
Летальных случаев вследствие COVID-19 за прошедшие сутки в области не зафиксировано.
- Напомним, в Украине установлен новый антирекорд коронавируса: за сутки - 914, из них 74 ребенка и 63 медика.
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