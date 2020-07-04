4 июля Национальная полиция Украины отмечает 5-ю годовщину со дня создания
Об этом говорится в приветственном слове главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, обнародованном сегодня на официальном сайте ведомства, передает Еспресо.TV.
Вот текст обращения
"Борьба с криминальными элементами, наркопреступностью, коррупцией, защита жизни и имущества граждан - это далеко не все задачи, возложенные на плечи полицейских.
Внедрение в нашей работе стратегии community policing, полицейских офицеров общины, комплексных подходов к противодействию домашнему насилию и буллингу, введение института дознания - все это является зоной нашей ответственности.
Наши добробаты мужественно защищают Украину на восточной границе. А в этом году добавилась еще и борьба с распространением коронавирусной болезни, которая внесла коррективы в нашу работу.
И в то же время, каждый полицейский имеет семью, он такой же, как любой другой гражданин Украины. Ему так же хочется проводить время с родными, играть в футбол или просто прогуляться по парку. Зато реалии другие - суточные дежурства и колоссальная нагрузка.
К сожалению, люди не всегда справедливо оценивают нашу работу. Но, несмотря на это, мы должны двигаться дальше. Единичные случаи позорного поведения отдельных полицейских не должны бросать тень на весь полицейский коллектив.
Я благодарю каждого полицейского за ежедневный маленький вклад в развитие нашего государства, в обеспечение безопасности ее граждан!
Желаю каждому из вас здоровья, мира, семейного уюта и успешной службы!
С праздником, коллеги! Слава Украине!"
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