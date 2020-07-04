4 июля Национальная полиция Украины отмечает 5-ю годовщину со дня создания

4 июля, 2020, 12:03

"Сегодня Национальная полиция - это многотысячный коллектив профессионалов своего дела. Все наши достижения за эти 5 лет - заслуга каждого из вас"

Об этом говорится в приветственном слове главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, обнародованном сегодня на официальном сайте ведомства, передает Еспресо.TV.

Вот текст обращения

"Борьба с криминальными элементами, наркопреступностью, коррупцией, защита жизни и имущества граждан - это далеко не все задачи, возложенные на плечи полицейских.

Внедрение в нашей работе стратегии community policing, полицейских офицеров общины, комплексных подходов к противодействию домашнему насилию и буллингу, введение института дознания - все это является зоной нашей ответственности.

Наши добробаты мужественно защищают Украину на восточной границе. А в этом году добавилась еще и борьба с распространением коронавирусной болезни, которая внесла коррективы в нашу работу.

И в то же время, каждый полицейский имеет семью, он такой же, как любой другой гражданин Украины. Ему так же хочется проводить время с родными, играть в футбол или просто прогуляться по парку. Зато реалии другие - суточные дежурства и колоссальная нагрузка.

К сожалению, люди не всегда справедливо оценивают нашу работу. Но, несмотря на это, мы должны двигаться дальше. Единичные случаи позорного поведения отдельных полицейских не должны бросать тень на весь полицейский коллектив.

Я благодарю каждого полицейского за ежедневный маленький вклад в развитие нашего государства, в обеспечение безопасности ее граждан!

Желаю каждому из вас здоровья, мира, семейного уюта и успешной службы!

С праздником, коллеги! Слава Украине!"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb