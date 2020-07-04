4 июля на Западе - повышение воды в реках, на Севере и в Центре - грозы

4 июля, 2020, 10:06

В субботу, 4 июля 2020 года, на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в пределах коренных берегов. На реке Латорица (участок Мукачево - Чоп) будут удерживаться высокие уровни с начальным выходом воды на пойму междамбового пространства

Об этом предупреждает ГСЧС, передает Еспресо.TV.

В местах прохождения сильных ливней будет происходить:

- на малых водотоках и в верховьях рек мимолетное повышение уровней воды на 0,5-1,0 м;

- формирование значительного местного и силового стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах;

- образование локальных селов и оползней переувлажненной почвы.

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Кроме того, 4 июля ожидается прохождение максимального уровня паводковой волны на Днестре возле села Маяки в пределах 160-170 см над нулем поста (уровень на 8 часов. Составляет 163 см), вследствие этого возможно затопление пониженных участков автодороги Одесса-Рени, огородов и сельскохозяйственных угодий в селе Яськи и городе Беляевка (Одесская область).

4 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями, фиксированными 2 июля в 08:00.

При значительных дождях возможно формирование местного и склонного стока.

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В течение 4 июля будет происходить добегание невысокой паводковой волны на Латорице в створе поста Чоп с повышением уровня воды на 1,0 - 1,5 м (над уровнем на 8 часов. 3 июля) с выходом воды на пойму междамбового пространства.

4-6 июля на Припьяте в створе поста Речица, при дальнейшем подъеме уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см в сутки, возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в селе Подгорье (Ратневском район, Волынская область).

В связи с ожидаемыми значительными осадками в горной части Украины в течение 4-5 июля, на реках бассейнов Прута и Серет, ожидается изменение гидрологических режима с подъемом уровней воды на 0,2-0,7 м. В местах випадания сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.

4 июля в западных, северных, Винницкой и Одесской областях - грозы.

Днем во время гроз в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м / с.

По Киеву и области, и до конца суток 4 июля - грозы (I уровень опасности, желтый).

Напомним, на Западе Украины остаются подтопленными 10 населенных пунктов .

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