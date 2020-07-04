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Espreso.tvОперація об'єднаних сил4 июля на фронте: оккупанты 5 раз нарушили режим тишины

4 июля на фронте: оккупанты 5 раз нарушили режим тишины


фото: Укрінформ
4 июля на Донбассе российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В начале суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Катериновки враг открывал огонь из гранатометов различных систем, а утром неподалеку Орехова - из минометов 120-го калибра, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

На подступах к Новотошковскому агрессор дважды обстреливал наших защитников из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Павлополя, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. Потери оккупантов уточняются.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

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