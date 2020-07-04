4 июля на фронте: оккупанты 5 раз нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В начале суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Катериновки враг открывал огонь из гранатометов различных систем, а утром неподалеку Орехова - из минометов 120-го калибра, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.
На подступах к Новотошковскому агрессор дважды обстреливал наших защитников из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку Павлополя, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. Потери оккупантов уточняются.
За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
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