3 июля на фронте: с российской стороны - 20 обстрелов, с украинской - раненый военный и погибшая мирная жительница

4 июля, 2020, 07:52

В течение пятницы, 3 июля 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в сводке о положении в зоне Операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 4 июля, передает Еспресо.TV.

Российско-террористические войска применяли при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"За прошедшие сутки оккупанты целились не только в сторону наших позиций, но и цинично обстреляли прифронтовые населенные пункты, где продолжают проживать гражданские лица. К сожалению, в результате коварных действий захватчиков есть жертва среди мирного населения", - отмечает командование ООС.

Нарушение режима "Тишина" со стороны россиян имело место поблизости:

Новотошковское - враг применил оружие, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения. На этом участке фронта, кроме 120-х минометов и гранатометов, агрессор применил артиллерийские системы 122-го калибра, выпустив по нашим защитникам 40 снарядов.

Южного, Железного, Шумел, Орехово и Хутора Свободный - оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра.

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Попасной, Хутора Свободный, Орехово и Катериновки - обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения вблизи

Авдеевки - здесь противник использовал 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Во время обстрела города одна из мин разрушила дачный дом, а от возникшего пожара загорелось еще и соседское здание.

Водяного, Каменки, Старогнатовки и Песков - оккупанты вели огонь по оборонительным рубежам украинских защитников из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации на рассвете открыли огонь и по населенному пункту Зайцево. В результате обстрела из минометов 82-го калибра погибла местная жительница Быхова Елена Ивановна, 1940 года рождения.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его эвакуировали в медицинское учреждение и оказана необходимая помощь врачей.

"Для подавления огневых средств захватчиков наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным - после чего враг прекратил свою активность", - отмечают украинские военные.

Напомним, с начала года в зоне ООС в результате российских обстрелов погибли 11 мирных жителей , которые были гражданами Укарини.

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