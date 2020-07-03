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Espreso.tvОбществоЗакон об образовании для абитуриентов из ОРДЛО - это лицемерие и спекуляция - Княжицкий

Закон об образовании для абитуриентов из ОРДЛО - это лицемерие и спекуляция - Княжицкий

Закон о высшем образовании для жителей ОРДЛО, предложенный президентом Владимиром Зеленским и поддержанный его "слугами", является откровенной спекуляцией

Об этом на брифинге в Верховной Раде заявил народный депутат "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.

"Очевидно, мы поддерживаем всех патриотов, проживающих на временно оккупированных территориях, и дети которых хотят получить образование. Но тот закон, который проголосовали "слуги" и правки к которому нам не дали внести, не обеспечивают их высшим образованием. Потому что в законе указано право на получение стипендий и пособий, но не указано никаких расчетов, откуда взять эти деньги. никаких изменений в бюджет не было предложено. Это лицемерие, дешевый пиар и спекуляция на жителях временно оккупированных территорий. Но речь идет не только о жителях временно оккупированных территорий . А что делать с временно перемещенными лицами? " - отметил Княжицкий.

Закон позволяет поступление по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для абитуриентов, проживающих на временно оккупированных территориях и территориях населенных пунктов на линии соприкосновения, ко всем высшим учебным заведениям.

До этого поступление по квоте предусматривалось только для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория Автономной республики Крым и города Севастополя, в уполномоченные учреждения высшего образования (ранее это были 100 вузов).

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