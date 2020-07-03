Изъятие приборов противовоздушной обороны в ВСУ: ГБР будет расследовать возможную диверсию

3 июля, 2020, 19:37

После изъятия техники в воинских частях Воздушных сил ВСУ начали производство по статье "диверсия"

Об этом сообщила пресс-служба ГБР

"Главным следственным управлением ГБР, кроме уголовного производства по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины) начато уголовное производство по факту возможной диверсии (ст. 113 УК Украины)" , - говорится в заявлении.

На время служебного расследования от занимаемых должностей отстранили руководство территориального управления в Хмельницком, руководителя следственного подразделения ГБР и следователей, проводивших обыски в воинских частях.