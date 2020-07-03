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Espreso.tvОбществоИзъятие приборов противовоздушной обороны в ВСУ: ГБР будет расследовать возможную диверсию

Изъятие приборов противовоздушной обороны в ВСУ: ГБР будет расследовать возможную диверсию

После изъятия техники в воинских частях Воздушных сил ВСУ начали производство по статье "диверсия"

Об этом сообщила пресс-служба ГБР

"Главным следственным управлением ГБР, кроме уголовного производства по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины) начато уголовное производство по факту возможной диверсии (ст. 113 УК Украины)" , - говорится в заявлении.

На время служебного расследования от занимаемых должностей отстранили руководство территориального управления в Хмельницком, руководителя следственного подразделения ГБР и следователей, проводивших обыски в воинских частях.

  • Напомним, 2 июля в Воздушных силах ВСУ сообщили, что ГБР пришло с обысками в три бригады и изъяли запчасти к ПВО.
  • После огласки в ГБР заявили, что вернут все приборы, которые изъяли во время обысков у трех зенитных бригад
  • В ГБР заявили, что 2 июля, в 22:50 все изъятые из зенитных ракетных воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины приборы СВЧ (клистроны) было возвращено военным.
  • 3 июля в Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский глубоко обеспокоен обысками ГБР в ВС ВСУ.
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