Изъятие приборов противовоздушной обороны в ВСУ: ГБР будет расследовать возможную диверсию
3 июля, 2020, 19:37
После изъятия техники в воинских частях Воздушных сил ВСУ начали производство по статье "диверсия"
Об этом сообщила пресс-служба ГБР
"Главным следственным управлением ГБР, кроме уголовного производства по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины) начато уголовное производство по факту возможной диверсии (ст. 113 УК Украины)" , - говорится в заявлении.
На время служебного расследования от занимаемых должностей отстранили руководство территориального управления в Хмельницком, руководителя следственного подразделения ГБР и следователей, проводивших обыски в воинских частях.
- Напомним, 2 июля в Воздушных силах ВСУ сообщили, что ГБР пришло с обысками в три бригады и изъяли запчасти к ПВО.
- После огласки в ГБР заявили, что вернут все приборы, которые изъяли во время обысков у трех зенитных бригад
- В ГБР заявили, что 2 июля, в 22:50 все изъятые из зенитных ракетных воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины приборы СВЧ (клистроны) было возвращено военным.
- 3 июля в Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский глубоко обеспокоен обысками ГБР в ВС ВСУ.
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