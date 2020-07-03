Из-за коронавируса отменен матч "Рух" - "Металлург" в Винниках

3 июля, 2020, 15:15

Футбольный матч первой лиги между "Рухом" из Винников и "Металлургом" из Запорожья отменили из-за положительного ПЦР-теста на коронавирус у игроков запорожского клуба

Об этом сообщает "Высокий замок" . подтвердил представитель пресс-службы "Металлурга" Максим Мазуренко.

Футболисты из Запорожья приехали на матч, который должен состояться 4 июля в Винниках возле Львова, и поселились в местной гостинице "Галатея". Уже здесь их "догнали" результаты ПЦР-обследование из Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины.

Директор Львовского областного лабораторного центра МЗ Украины Роман Павлов рассказал, что у пяти игроков - положительный ПЦР, то есть они инфицированы коронавирусной инфекцией.

"Люди, очевидно, думали, что здоровые и безопасно отправились в путешествие, но нам позвонили из Запорожского областного лабораторного центра и сообщили, что есть результаты обследований. Пять человек - положительные ПЦР. Это официальная информация. Адаптивный карантин позволяет проведение футбола без зрителей, но, как видим, люди инфицируются. Подобная история была с игроками львовских "Карпат", которые все переболевшие гуляли по Львову инфицированные, теперь переболеет все в "Металлурге". Узнаем об отеле "Галатея" в Винниках, куда поселялись футболисты. Нужно дезинфицировать отель, вычислить контактных лиц и направить их на самоизоляцию. Футболисты приехали своим автобусом и, когда им сообщили о результатах, срочно выехали обратно в Запорожье ", - рассказал он.

Матч между клубами первой лиги "Рух" - "Металлург" должен был состояться в Винниках на стадионе им. Б. Маркевича. В последний раз "руховцы" играли там осенью 2018-го года - против "Горняк-Спорт" (0: 0). В общей сложности поединок против запорожцев должен был стать для "Руха" 37-м по счету на этом стадионе. Ранее команды встречались лишь однажды. В 7-м туре "Рух" на выезде минимально одолел запорожцев на "Славутич-Арене".

Информации о том, на когда может быть перенесен матч, пока нет.