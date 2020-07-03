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Espreso.tvМирИндия планирует купить 33 российских истребителя

Индия планирует купить 33 российских истребителя

Индия решила купить 33 российских истребителя и обновить 59 других самолетов

Соглашение оценивается в $ 2,4 млрд, сообщает Радио Свобода .

Индия хочет приобрести 21 МиГ-29 и модернизировать уже имеющиеся у нее самолеты этой же модели. Кроме того, Индия хочет купить 12 самолетов марки Су-30МКИ.

Перед этим состоялся телефонный разговор премьер-министра Индии Нарендра Моди и президента России Владимира Путина.

  • По данным Стокгольмского международного института исследований мира (SIPRI), в 2019 году Индия была третьей в мире по расходам на оборону ($ 71,1 млрд).

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