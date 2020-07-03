Взрыв в доме на Позняках: через почти 2 недели после трагедии из-под завалов спасли исчезнувшего котенка

3 июля, 2020, 18:08

3 июля, через 12 дней после взрыва газа на Позняках спасатели нашли в одной из аварийных квартир котенка

Об этом сообщила Елена Крыжановская в группе Котоберфест на Facebook.

Владельцы искали своего любимца после взрыва, однако - без результата.

"Друзья, у меня есть история о чуде. Потому что только чудом можно отметить, что вот просто 5 минут назад на развалинах остатков дома на Позняках, через 2 недели после взрыва, когда уже завершены все-все работы (там крайне опасно, и сейчас конструкции очень "подвижные", ежедневно спасатели фиксируют подвижки плит и конструкций!), когда надежд найти хоть кого-то живого вовсе не осталось - таки был спасен еще одно маленькое пушистое жизнь! " - рассказала Крыжановская.

Женщина отметила, что спасатели нашли котенка под диваном аварийной квартиры:

"Сегодня - Максим с Сашей (спасатели, - Ред.) таки еще раз полезли в завал (по отдельным разрешениям сейчас жители по одному, очень осторожно и в сопровождении спасателей могут пройти в помещения, чтобы попытаться найти и забрать вещи и документы, но не в зоне тотального обрушения), взяли фонари, залезли по углам - и под диваном увидели испуганные кошачьи глазки. Шотландская вислоухая Элис использовала одну из кошачьих жизней", - добавила она.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb