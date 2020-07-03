Во Львове архитекторы борются за сохранение уникальной виллы. У Садового ее считают "обычным домом"

3 июля, 2020, 17:06

Чиновники из Лычаковской райадминистрации Львова назвали "обычным домом" уникальную аутентичную виллу начала ХХ в. Они готовят ее демонтаж и возведение вместо нее 6-этажного дома с отелем

Против этого выступили специалисты по Архитектурно-градостроительному совету. Но не известно, удастся ли сохранить дом, ведь документ, который должен охранять ценные памятники, искусственно тормозится в ЛГС.

Как пояснил в комментарии Эспрессо доцент кафедры архитектуры и реставрации НУ "Львовская политехника" Василий Петрик, сейчас виллу еще можно спасти в "ручном режиме" и с помощью огласки, но ее должны защищать охранные документы, которые почему-то тормозят в коридорах ЛГС.

"Документом, который может подтвердить ценность сооружения и защитить его, является историко-архитектурный опорный план города Львова, в который вносят все достопримечательности и исторические застройки. И все дома, которые внесены в этот план, подлежащие защите и сохранению. Я еще не исследовал эту виллу на месте, но даже по фото понятно, что это бесспорно историческое здание. Но пока не утвержден этот документ, власть не имеет никаких легитимных прав препятствовать застройке на месте исторических зданий. Однако с его узакониванием по неизвестным причинам медлят в ЛГС. Мэр явно не спешит. Насколько мне известно, его уже начали изготавливать и уже передали на согласование в органы охраны культурного наследия. Но после того и специалисты в ЛГС, и эксперты сошлись на том, что документ надо дорабатывать. Сейчас он снова завис на несколько месяцев, готового документа до сих пор нет. Я также не знаю, внесена ли вилла в этот опорный план ", - рассказал архитектор.

Отметим, в среду, 1 июля, состоялся Архитектурно-градостроительный совет. О его ходе рассказали журналисты "Львовского портала".

Архитектурно-градостроительный совет Львова рассматривал градостроительный расчет на строительство административно-жилого комплекса на ул. Христофора Колумба, 8/8-А на месте имеющегося индивидуального жилого дома. Речь идет о сносе аутентичной виллы "Каролина", построенной в начале ХХ века. Зато на ее месте хотят построить 6-этажный жилищно-офисный комплекс с апарт-отелем.

Визуализация будущего дома. Фото: Львовский портал (portal.lviv.ua)

Его планируют возводить на трех земельных участках общей площадью 0,19 га, две из которых летом прошлого года Львовский городской совет отдал гражданам Игорю и Марии Штай.

Отметим, что и земля, и сама вилла "Каролина" в частной собственности. При этом заброшенный дом разделили на две части, каждой из которых Лычаковская райадминистрация присвоила отдельные адреса. Эту схему депутаты Львовского горсовета уже назвали "земельной аферой".

"Летом 2017 года Игорь Штай приобрел у гражданки Кузьмы индивидуальный жилой дом на ул. Христофора Колумба, 8 и земельный участок для его обслуживания. Потом каким-то "фантастическим" образом разделил этот дом на две отдельные части, и Лычаковская райадминистрация присвоила новообразованной части дома отдельный почтовый адрес - ул. Христофора Колумба, 8-А. Таким образом начинают существовать документы на два отдельных дома - №8 и №8-А. Физически и дальше существует только один дом - историческая Пригородная вилла начала ХХ века "Каролина". Игорь Штай "отдельный" дом под №8 оставил в своей собственности. "Другой" дом под №8-А подарил Марии Штай. После этого они обратились во Львовский городской совет за разрешением на отвод двух земельных участков для обслуживания своих жилых домов", - пояснил "Львовском портала "депутат ЛГС Тарас Чолий.

При рассмотрении проекта строительства между членами градостроительного совета возникло оживленное обсуждение. Архитектор Владимир Лаврентий заявил, что виллу "Каролина" застройщик не исследовал и назвал ее "обычным домом".

Руководительница городского управления охраны исторической среды Лилия Онищенко, в свою очередь, настаивала на исследовании аутентичной виллы: "Вилла сохранилась более или менее невредимой, она даже имеет калитку, на которой написано" "Вилла Каролина". Я говорила бы перенести этот вопрос, чтобы изучить историю виллы, посмотреть, насколько она ценна, а потом уже думать, сохранить виллу, или же что-то строить, но с меньшей этажностью ".

В конце концов после длительной дискуссии вопрос решили отложить.

Василий Петрик отмечает, что уже даже такое первое решение архитектурного совета вселяет оптимизм.

"То, что заблокировано решение о строительстве, является прецедентом, ведь в 90% случаев разрешение на снос и строительство выдают. И я очень рад, что это происходит. Ведь, пока архитектурный совет не дал добро, любое решение исполкома является незаконным", - подытожил арихтектор.

Согласно данным аналитической системы YouControl, львовянка Штай Мария Богдановна ранее была физическим лицом-предпринимателем, занималась розничной торговлей часами и ювелирными изделиями. Лицо с таким именем значится как руководитель ломбарда "Онколь" в Городке.

Львовянин Штай Игорь Иванович тоже был ФОПом, вид деятельности - розничная торговля хлебобулочными и кондитерскими изделиями.