ВНО-2020: Центр оценивания образования предупредил о мошенниках, которые продают фейковые ответы к тестированию

3 июля, 2020, 14:16

В Украинском центре оценивания качества образования предупредили о мошенниках в интернете, которые продают якобы ответы на тесты внешнего независимого оценивания

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

"В сети мошенники уже "сливают" ответы на ВНО-2020. Как и в предыдущие годы, социальные сети пестрят" привлекательными "предложениями. Ловкачи за определенную плату предлагают выпускникам и их родителям приобрести тетради сертификационных работ ВНО-2020 с ответами к ним, уверяя в надежности и достоверности источника информации, каждый раз придумывая новые схемы. Например, для "убедительности" присылают письмо с якобы официальной ящики Украинского центра оценивания качества образования. Безусловно, купить можно что угодно, но полностью это не будет тест ВНО ", - говорится в сообщении .

В центре заявляют, что в ведомстве создана мощная система защиты информации на всех этапах подготовки и проведения ВНО.

Отмечается, что некоторые мошенники неправомерно ставят логотип организации на свой сомнительный контент. За содержание таких материалов Украинский центр оценивания качества образования ответственности не несет.

"Чтобы не стать жертвами мошенников, делайте свой выбор сознательно, пользуйтесь достоверными источниками, критически оценивайте информацию", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 июня в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания.

В МОН планируют снизить минимальный балл ВНО из-за карантина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb