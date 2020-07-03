Вандалы разрисовали свастикой памятники погибшим военным на Луганщине - журналистка
3 июля, 2020, 16:15
Вандалы нарисовали краской свастику на знаках, посвященных военным, погибшим при исполнении служебных обязанностей в Попаснянском районе Луганской области
Об этом сообщила журналистка Юлия Канзеба в Facebook.
"Видно, кому-то ну очень скучно и нечем заняться, а желание расшатать обстановку в городе слишком велико. Так вот, прошу полицию, власть обратить на это внимание и принять все необходимые меры, а местных - не раскачивать обстановку, бережно и с уважением относиться к всем памятным знакам", - написала она.
Памятные знаки находятся на въезде в Попасную Луганской области.
В комментариях пишут, что неравнодушные уже восстановили нормальный вид памятников.
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