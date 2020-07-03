Вандалы разрисовали свастикой памятники погибшим военным на Луганщине - журналистка

3 июля, 2020, 16:15

Вандалы нарисовали краской свастику на знаках, посвященных военным, погибшим при исполнении служебных обязанностей в Попаснянском районе Луганской области

Об этом сообщила журналистка Юлия Канзеба в Facebook.

"Видно, кому-то ну очень скучно и нечем заняться, а желание расшатать обстановку в городе слишком велико. Так вот, прошу полицию, власть обратить на это внимание и принять все необходимые меры, а местных - не раскачивать обстановку, бережно и с уважением относиться к всем памятным знакам", - написала она.