Вакцина от COVID-19: Еврокомиссия разрешила продажу первого препарата
Соответствующее заявление размещено на сайте Еврокомиссии, сообщает " Европейская правда ".
Разрешение выдано в соответствии с ускоренной процедуры после рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) с последующим одобрением государствами-членами.
"Защита общественного здоровья является ключевым приоритетом Комиссии, и поэтому данные о ремдесивир были оценены в исключительно короткие сроки с помощью процедуры быстрой проверки, подхода, который используется ЕMA во время чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения для оценки данных по мере их поступления ", - говорится в заявлении.
Это позволило быстро получить разрешение в контексте коронавирусного кризиса в течение одной недели после рекомендации EMA по сравнению с обычными 67 днями.
В настоящее время Ремдесивир получил разрешение на условный маркетинг, один из регулирующих механизмов ЕС, созданный для облегчения раннего доступа к лекарствам, которые удовлетворяют отсутствуют медицинские нужды, в том числе для неотложных ситуаций в ответ на угрозы общественному здравоохранению, такие как текущая пандемия .
Ранее сообщалось, что исследование показало, что пациенты, которые получали ремдесивир, выздоровели примерно через 11 дней, по сравнению с 15 днями у пациентов, получавших плацебо.
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