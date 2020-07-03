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Espreso.tvОбществоВакцина от COVID-19: Еврокомиссия разрешила продажу первого препарата

Вакцина от COVID-19: Еврокомиссия разрешила продажу первого препарата

Европейская комиссия предоставила условное разрешение на продажу лекарственного средства ремдесивир, сделав его первым лекарственным средством, разрешенным на уровне ЕС для лечения коронавируса

Соответствующее заявление размещено на сайте Еврокомиссии, сообщает " Европейская правда ".

Разрешение выдано в соответствии с ускоренной процедуры после рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) с последующим одобрением государствами-членами.

"Защита общественного здоровья является ключевым приоритетом Комиссии, и поэтому данные о ремдесивир были оценены в исключительно короткие сроки с помощью процедуры быстрой проверки, подхода, который используется ЕMA во время чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения для оценки данных по мере их поступления ", - говорится в заявлении.

Это позволило быстро получить разрешение в контексте коронавирусного кризиса в течение одной недели после рекомендации EMA по сравнению с обычными 67 днями.

В настоящее время Ремдесивир получил разрешение на условный маркетинг, один из регулирующих механизмов ЕС, созданный для облегчения раннего доступа к лекарствам, которые удовлетворяют отсутствуют медицинские нужды, в том числе для неотложных ситуаций в ответ на угрозы общественному здравоохранению, такие как текущая пандемия .

Ранее сообщалось, что исследование показало, что пациенты, которые получали ремдесивир, выздоровели примерно через 11 дней, по сравнению с 15 днями у пациентов, получавших плацебо.

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