В зоне ООС оккупанты 12 раз обстреляли украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Оккупанты использовали запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Вблизи Новотошковского враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти мм минометы и ручные противотанковые гранатометы. Также запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм агрессор использовал неподалеку от Южного, Железного, Шумел, Орехово и Хутору Свободный.
С ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал позиции неподалеку Водяного. Это же вооружение агрессор использовал и вблизи Авдеевки, добавив к обстрелам еще и минометы 120-го и 82-го калибра и стрелковое оружие. Во время обстрела Авдеевки одна из мин разрушила дачный дом. От произошедшего пожара загорелось и соседское здание.
Кроме того, на подступах к Каменке и Старогнатовке противник применил по нашим оборонным укреплениям гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
В общем, с начала суток, противник выпустил в сторону наших позиций более 220 мин и снарядов.
По имеющейся информации сегодня в рядах Объединенных сил потерь вследствие вражеских обстрелов нет.
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