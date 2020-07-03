В зоне ООС оккупанты 12 раз обстреляли украинских военных

3 июля, 2020, 17:47

3 июля российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты использовали запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вблизи Новотошковского враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти мм минометы и ручные противотанковые гранатометы. Также запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм агрессор использовал неподалеку от Южного, Железного, Шумел, Орехово и Хутору Свободный.

С ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал позиции неподалеку Водяного. Это же вооружение агрессор использовал и вблизи Авдеевки, добавив к обстрелам еще и минометы 120-го и 82-го калибра и стрелковое оружие. Во время обстрела Авдеевки одна из мин разрушила дачный дом. От произошедшего пожара загорелось и соседское здание.

Кроме того, на подступах к Каменке и Старогнатовке противник применил по нашим оборонным укреплениям гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В общем, с начала суток, противник выпустил в сторону наших позиций более 220 мин и снарядов.

По имеющейся информации сегодня в рядах Объединенных сил потерь вследствие вражеских обстрелов нет.