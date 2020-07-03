В Украине существует высокий риск вспышки полиомиелита, - ЦОС

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Процент охвата прививками от заболевания в стране недостаточно, чтобы до конца года достичь 95%.

В зону риска нашу страну отнесла Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита. На сегодня только 30% детей первого года жизни получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита.

Согласно рекомендациям ВОЗ, если достаточное количество людей в стране является вакцинированными (более 95%), распространение вируса прекратится.

Заразиться этим вирусом может и взрослый, и ребенок, но наиболее восприимчивы к полиовируса дети до пяти лет.

Напомним, полиомиелит - острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется чаще всего через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

Вирус характеризуется поражением центральной нервной системы и возникновением паралича, может привести к смерти.

От полиовируса умирают около 5% больных из-за нарушения дыхания. У одного из 200 больных развиваются деформации позвоночника и конечностей, которые становятся причиной инвалидности.

Инкубационный период может длиться от 4 до 35 дней, после чего может развиться полиомиелит. При этом проявления болезни могут быть разными:

Никаких симптомов у более 70% случаев, что делает ее особенно опасной для окружающих.

Гриппоподобные симптомы - лихорадка, головная боль, боль в животе и горле, тошнота и рвота. Такая форма болезни возникает в 25% случаев. Часто этот период путают с гриппом.

Двигательные расстройства - сильная боль в пораженных мышцах и двигательные расстройства вплоть до полного паралича, который может развиться за несколько часов. Паралич может поразить ноги, руки, плечи, грудь, живот, лицо.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .