В Украине существует высокий риск вспышки полиомиелита, - ЦОС
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
В зону риска нашу страну отнесла Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита. На сегодня только 30% детей первого года жизни получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита.
Согласно рекомендациям ВОЗ, если достаточное количество людей в стране является вакцинированными (более 95%), распространение вируса прекратится.
Заразиться этим вирусом может и взрослый, и ребенок, но наиболее восприимчивы к полиовируса дети до пяти лет.
Напомним, полиомиелит - острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется чаще всего через грязные руки, инфицированную пищу и воду.
Вирус характеризуется поражением центральной нервной системы и возникновением паралича, может привести к смерти.
От полиовируса умирают около 5% больных из-за нарушения дыхания. У одного из 200 больных развиваются деформации позвоночника и конечностей, которые становятся причиной инвалидности.
Инкубационный период может длиться от 4 до 35 дней, после чего может развиться полиомиелит. При этом проявления болезни могут быть разными:
Никаких симптомов у более 70% случаев, что делает ее особенно опасной для окружающих.
Гриппоподобные симптомы - лихорадка, головная боль, боль в животе и горле, тошнота и рвота. Такая форма болезни возникает в 25% случаев. Часто этот период путают с гриппом.
Двигательные расстройства - сильная боль в пораженных мышцах и двигательные расстройства вплоть до полного паралича, который может развиться за несколько часов. Паралич может поразить ноги, руки, плечи, грудь, живот, лицо.
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