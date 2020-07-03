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Espreso.tvОбществоВ Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков: двое погибших, 73 раненых

В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков: двое погибших, 73 раненых


фото: reuters
В пятницу, 3 июля, на заводе по производству фейерверков в Турции произошла серия взрывов, в результате погибли два человека и еще по меньшей мере 73 получили ранения

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, пишет Hurriyet daily news .

По его словам, на место происшествия отправили 85 машин скорой помощи, два санитарных вертолета и 11 спасательных команд.

Кроме того, на фабрике работают несколько пожарных бригад. По сообщениям, взрывы продолжаются и мешают пожарным локализовать огонь.

На заводе, который расположен в нежилом районе недалеко от города Хендек в провинции Сакарья, по предварительным оценкам, находилось 150 рабочих в момент взрыва.

Причина взрыва неизвестна.

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