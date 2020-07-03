В течение двух недель ожидаем первые результаты испытаний препарата от коронавируса, - ВОЗ
Об этом на брифинге сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, передает Reuters.
"Всемирная организация здравоохранения ожидает в течение двух недель начальных результатов после клинических испытаний, которые она проводит, препаратов, которые могут быть эффективными при лечении больных COVID-19 в течение двух недель", - отметил Гебреесус.
В свою очередь глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан не стал прогнозировать, когда вакцина от коронавируса станет доступной для массового потребителя.
По его словам, вопрос заключается не в том, когда разработают эффективную вакцину от COVID-19, а в том, как скоро смогут наладить ее массовое производство.
- Европейская комиссия предоставила условное разрешение на продажу лекарственного средства ремдесивир, сделав его первым лекарственным средством, разрешенным на уровне ЕС для лечения коронавируса.
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