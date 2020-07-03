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Espreso.tvОбществоВ Пакистане поезд протаранил автобус: десятки погибших

В Пакистане поезд протаранил автобус: десятки погибших


фото: twitter
В результате столкновения поезда с микроавтобусом в пакистанской провинции Пенджаб погибли 29 человек

Об этом сообщает PTI со ссылкой на местных чиновников.

"По меньшей мере 29 пакистанских паломников погибли после того, как в их микроавтобус въехал поезд на нерегулируемом перекрестке в пакистанской провинции Пенджаб в пятницу", - говорится в сообщении.

Авария произошла около в 13:30 часов по местному времени в 60 км от города Лахор.

Ведется следствие, в ходе которого должны быть выяснены все обстоятельства аварии.

Премьер-министр Пакистана Имран Кан уже выразил соболезнования из-за трагического события, а министр инфраструктуры страны Шейх Рашид приказал наказать виновных.

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