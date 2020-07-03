В ОБСЕ подтвердили, что русский язык установили как единый "официальный" в ОРДЛО, - МИД Украины

3 июля, 2020, 16:53

СММ ОБСЕ подтвердила, что оккупационные администрации в Донецке и Луганске установили русский язык как единый "официальный" в ОРДЛО

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, сообщает Укринформ .

"Российская сторона не отказывается от своих планов по дальнейшей интеграции временно оккупированных частей Украины в военное, правовое, экономическое и культурное пространство России. В своем последнем еженедельном отчете СММ подтвердила решение российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске установить русский язык как единственный так называемый официальный язык ", - заявил Цымбалюк.

Он отметил, что это является еще одним свидетельством полного контроля со стороны России над оккупированными территориями Украины.

"Это также свидетельствует о нежелании Кремля переходить к политико-дипломатическому пути урегулирования конфликта от нынешней политики его подпитки", - отметил он.