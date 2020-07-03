В ОБСЕ подтвердили, что русский язык установили как единый "официальный" в ОРДЛО, - МИД Украины
Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, сообщает Укринформ .
"Российская сторона не отказывается от своих планов по дальнейшей интеграции временно оккупированных частей Украины в военное, правовое, экономическое и культурное пространство России. В своем последнем еженедельном отчете СММ подтвердила решение российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске установить русский язык как единственный так называемый официальный язык ", - заявил Цымбалюк.
Он отметил, что это является еще одним свидетельством полного контроля со стороны России над оккупированными территориями Украины.
"Это также свидетельствует о нежелании Кремля переходить к политико-дипломатическому пути урегулирования конфликта от нынешней политики его подпитки", - отметил он.
- Система руководства Россией временно оккупированными территориями Востока Украины проходит по нескольким вертикалям.
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи