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Espreso.tvОбществоВ Николаеве внезапно поднялся разводной мост

В Николаеве внезапно поднялся разводной мост


фото: nikvesti
В Николаеве сегодня утром самовольно поднялась часть разводного Ингульского моста, остановив движение транспорта

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.

"Чрезвычайная ситуация возникла из-за ремонтных работ на этом объекте. По заказу Службы автомобильных дорог в Николаевской области на мосту было снято асфальтовое покрытие без установки противовеса, что сделало невозможным бы его саморозведення. Эти работы проводились без предварительных консультаций с работниками КП" ЭЛУ Автодорог " , которые могли бы предупредить возникновение такой ситуации ", - отметил городской голова Александр Сенкевич.

Мэр выразил надежду, что САД как можно скорее закончит ремонт дорожного покрытия на мосту, ликвидировав аварийность. А между КП "ЭЛУ Автодорог" устанавливает противовес на мосту для безопасного проезда транспорта.

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