В Николаеве внезапно поднялся разводной мост
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.
"Чрезвычайная ситуация возникла из-за ремонтных работ на этом объекте. По заказу Службы автомобильных дорог в Николаевской области на мосту было снято асфальтовое покрытие без установки противовеса, что сделало невозможным бы его саморозведення. Эти работы проводились без предварительных консультаций с работниками КП" ЭЛУ Автодорог " , которые могли бы предупредить возникновение такой ситуации ", - отметил городской голова Александр Сенкевич.
Мэр выразил надежду, что САД как можно скорее закончит ремонт дорожного покрытия на мосту, ликвидировав аварийность. А между КП "ЭЛУ Автодорог" устанавливает противовес на мосту для безопасного проезда транспорта.
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