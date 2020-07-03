В мире на людях тестируют 17 потенциальных вакцин от коронавируса

3 июля, 2020, 09:41

Исследователи из разных стран мира испытывают на добровольцах уже 17 потенциальных вакцин от коронавируса

Об этом сообщает NDTV .

"Сейчас в мире проводится тестирование как минимум 17 вакцин на людях", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации WCNC Charlotte, 179 вакцин находятся в разработке.

По словам бывшего комиссара FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) Питера Питтса, действующая вакцина может быть доступна в начале 2021 года.

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