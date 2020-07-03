В киевском метро еще на восьми станциях запустили 4G, - КГГА

3 июля, 2020, 15:15

В Киеве состоялась презентация мобильной связи стандарта 4G в киевском метрополитене

Презентацию состоялась сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба КГГА.

"Сегодня мы вместе с операторами мобильного рынка Украины представляем запуск 4G связи на 8 станциях киевского метро. Как вы знаете, на станции"Академгородок" система уже функционирует и хорошо себя зарекомендовала", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Операторы получили право на модернизацию части оборудования, установленного на станциях метро, к стандарту 4G.

"Уже сейчас можно говорить о существенном прогрессе в развитии инфраструктуры связи в киевской подземке", - отметил Кличко.

В общем связь 4G работает с сегодняшнего дня на 9 станциях киевского метро: "Академгородок", "Житомирская", "Святошино", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская ".

Отметим, с 5 марта 2020 года три мобильных оператора - Киевстар, Vodafone и lifecell - начали предоставлять услуги 4G-связи на станции киевского метрополитена "Академгородок".

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