В киевском метро еще на восьми станциях запустили 4G, - КГГА
Презентацию состоялась сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба КГГА.
"Сегодня мы вместе с операторами мобильного рынка Украины представляем запуск 4G связи на 8 станциях киевского метро. Как вы знаете, на станции"Академгородок" система уже функционирует и хорошо себя зарекомендовала", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Операторы получили право на модернизацию части оборудования, установленного на станциях метро, к стандарту 4G.
"Уже сейчас можно говорить о существенном прогрессе в развитии инфраструктуры связи в киевской подземке", - отметил Кличко.
В общем связь 4G работает с сегодняшнего дня на 9 станциях киевского метро: "Академгородок", "Житомирская", "Святошино", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская ".
- Отметим, с 5 марта 2020 года три мобильных оператора - Киевстар, Vodafone и lifecell - начали предоставлять услуги 4G-связи на станции киевского метрополитена "Академгородок".
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