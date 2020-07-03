В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у восьми детей, - Кличко

3 июля, 2020, 12:13

За сутки 2 июля в столице зафиксировали 105 заражений на коронавирус, 1 человек умер

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Друзья! К сожалению, в столице в последние дни все больше случаев заболевания коронавирусом. Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 105 человек. Среди них - 5 медиков. 1 человек умер. На сегодня в столице уже 5347 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 ", - отметил мэр.

заболели:

57 женщин в возрасте от 20 до 84 лет

40 мужчин в возрасте от 20 до 94 лет

3 девочки в возрасте от 5 до 13 лет и 5 мальчиков - от 2 до 15 лет.

"В медучреждения столицы госпитализировали 15 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. За минувшие сутки выздоровела 91 человек. Всего коронавирус преодолели 1733 жителя Киева", - добавил Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 23. В Дарницком - 18. Но в Соломенском и Деснянском районах - по 13 случаев.

"Мы увеличиваем количество тестирований на COVID-19, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса. Например, только за последние сутки в столице сделали почти 5000 тестов методами ПЦР и ИФА. В частности, за весь период" Киевский лабораторный центр МЗ Украины "сделал почти 44 тыс. исследований ПЦР-тестов", - подчеркнул Кличко.

Показатель тестирования в столице сегодня - самый высокий в Украине и составляет более 74 тесты на 100 тыс жителей города.

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