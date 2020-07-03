В Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого образовался затор на Харьковском шоссе
Об этом сообщают ВартовиЕспресо .
"Такси Renault Symbol двигался Харьковском шоссе от Дарницкого площади. Как рассказали свидетели, водитель такси, скорее всего, не придерживался безопасной скорости и дистанции, из-за чего чуть не врезался в автомобиля Acura, для этого таксист свернул влево и вылетел на встречку. Там он протаранил малолитражку Ford Fiesta, которую от удара развернуло на 180 градусов и она задела по касательной встречный Volkswagen Caddy ", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадала женщина-водитель Ford, ее госпитализировали в больницу.
В результате ДТП образовался затор.
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