В Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого образовался затор на Харьковском шоссе

3 июля, 2020, 12:21

В Киеве, в Дарницком районе на Харьковском шоссе, произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Об этом сообщают ВартовиЕспресо .

"Такси Renault Symbol двигался Харьковском шоссе от Дарницкого площади. Как рассказали свидетели, водитель такси, скорее всего, не придерживался безопасной скорости и дистанции, из-за чего чуть не врезался в автомобиля Acura, для этого таксист свернул влево и вылетел на встречку. Там он протаранил малолитражку Ford Fiesta, которую от удара развернуло на 180 градусов и она задела по касательной встречный Volkswagen Caddy ", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель Ford, ее госпитализировали в больницу.

В результате ДТП образовался затор.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .