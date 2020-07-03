В Киеве на Подоле прорвало теплосеть, образовался десятиметровый фонтан

3 июля, 2020, 08:58

В Киеве, на Подоле, прорвало трубу теплосети, в результате чего на улице образовался фонтан высотой в 10 метров

Об этом сообщает " Украинская правда ".

Вода, которая поливала улицу, не была горячей. Инцидент произошел около 23 часов, а уже в 23:30 напор воды удалось обуздать.

На месте аварии работали полицейские и спасатели.

В Киеве прорвало трубу: фонтан бил на 10 метров https://t.co/lov6BJYRYH pic.twitter.com/DBFtqewQaP - Украинская правда (@ukrpravda_news) July 2, 2020

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