В Киеве на Подоле прорвало теплосеть, образовался десятиметровый фонтан
3 июля, 2020, 08:58
В Киеве, на Подоле, прорвало трубу теплосети, в результате чего на улице образовался фонтан высотой в 10 метров
Об этом сообщает " Украинская правда ".
Вода, которая поливала улицу, не была горячей. Инцидент произошел около 23 часов, а уже в 23:30 напор воды удалось обуздать.
На месте аварии работали полицейские и спасатели.
В Киеве прорвало трубу: фонтан бил на 10 метров https://t.co/lov6BJYRYH pic.twitter.com/DBFtqewQaP- Украинская правда (@ukrpravda_news) July 2, 2020
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