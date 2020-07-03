 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве автомобиль протаранил дом, водитель госпитализирован в больницу

В Киеве автомобиль протаранил дом, водитель госпитализирован в больницу

В Дарницком районе столицы на улице Алма-Атинской автомобиль Skoda Octavia протаранил дом, в результате ДТП водитель получил травмы

Об этом сообщают ВартовиЕспрессо .

В Киеве, в Дарницком районе, на улице Алма-Атинской автомобиль Skoda Octavia протаранил дом.

Как удалось узнать ВартовымЕспресо, автомобиль двигался по Алматинской от улицы Пражской.

По неизвестным точно причинам, водитель не справился с управлением, авто возле остановки общественного транспорта вылетело на бордюр, снесло несколько кустов, после чего проехал по зеленой зоне и остановила неуправляемое авто только стена дома.

Пешеходы в этом ДТП не пострадали, а водитель получил травмы, с которыми был госпитализирован в больницу.

Как отметили свидетели, руководитель уже преклонного возраста, возможно ему стало плохо, из-за чего и произошло ДТП. На месте происшествия работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 июля, 2020 пятница

больше новостей

3 июля, 2020 пятница

2 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать