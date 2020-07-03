В Киеве автомобиль протаранил дом, водитель госпитализирован в больницу
Об этом сообщают ВартовиЕспрессо .
В Киеве, в Дарницком районе, на улице Алма-Атинской автомобиль Skoda Octavia протаранил дом.
Как удалось узнать ВартовымЕспресо, автомобиль двигался по Алматинской от улицы Пражской.
По неизвестным точно причинам, водитель не справился с управлением, авто возле остановки общественного транспорта вылетело на бордюр, снесло несколько кустов, после чего проехал по зеленой зоне и остановила неуправляемое авто только стена дома.
Пешеходы в этом ДТП не пострадали, а водитель получил травмы, с которыми был госпитализирован в больницу.
Как отметили свидетели, руководитель уже преклонного возраста, возможно ему стало плохо, из-за чего и произошло ДТП. На месте происшествия работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.
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