В Голосеевском районе Киева произошло ДТП, погиб мотоциклист

3 июля, 2020, 17:08

В Киеве на Голосеевском проспекте произошло ДТП, в котором водитель не справился с управлением мотоцикла и получил смертельные травмы

Об этом сообщают ВартовиЕспресо.

В Киеве, в Голосеевском районе, на Голосеевском проспекте произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист.

Как удалось узнать ВартовымЕспресо, по предварительным данным байкер двигался от Демеевской площади в направлении проспекта Глушкова. По неизвестным точно причинам водитель не справился с управлением своего мотоцикла, из-за чего упал, шлем слетел с головы и пилот получил смертельные травмы.

По информации свидетелей, причиной ДТП мог стать контакт мотоцикла с автомобилем, который с места ДТП уехал. На месте трагедии работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой в должны установить, кто виновен в смерти мужчины.