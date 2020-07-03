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Espreso.tvОбществоВ Голосеевском районе Киева произошло ДТП, погиб мотоциклист

В Голосеевском районе Киева произошло ДТП, погиб мотоциклист

В Киеве на Голосеевском проспекте произошло ДТП, в котором водитель не справился с управлением мотоцикла и получил смертельные травмы

Об этом сообщают ВартовиЕспресо.

В Киеве, в Голосеевском районе, на Голосеевском проспекте произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист.

Как удалось узнать ВартовымЕспресо, по предварительным данным байкер двигался от Демеевской площади в направлении проспекта Глушкова. По неизвестным точно причинам водитель не справился с управлением своего мотоцикла, из-за чего упал, шлем слетел с головы и пилот получил смертельные травмы.

По информации свидетелей, причиной ДТП мог стать контакт мотоцикла с автомобилем, который с места ДТП уехал. На месте трагедии работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой в должны установить, кто виновен в смерти мужчины.

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